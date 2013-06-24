Третина з них – це родини, в яких виховуються діти до трьох років. З фінансовою підтримкою й багатодітні і малозабезпечені, опікуни дітей-сиріт.

Органи соціального захисту регіону нині працюють у штатному режимі. Усі платежі проходять без затримок. Родин з дітьми до 3 років, а також людей із тяжкими захворюваннями та інвалідністю найбільше серед тих, хто отримує допомогу. У вересні таких 56 тис та майже 40 тис відповідно.

«Цьогоріч пікові навантаження на соцзахист припали на травень-червень. Тоді був великий наплив тих, хто тікав від війни на Дніпропетровщину. Нині спостерігається тенденція до зменшення числа переселенців», – зазначила заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб.

Починаючи з 24 лютого, прихисток в області знайшли понад 320 тис людей. Майже 78 тис з них – це діти. Половина переселенців працездатного віку.

«Найбільше зупинилося у Дніпрі та Кривому Розі. Останній здебільшого приймає людей з окупованих територій Херсонської та Миколаївської областей. 60% від загальної кількості переселенців, які зупинилися в регіоні, з Донеччини та Луганщини», – розказала Ольга Горб.

Місячна виплата на дорослого зі статусом ВПО складає 2200 грн. На дитину – 3300 грн. Допомога виплачується вчасно.

Немає заборгованості в області й по субсидіям та пільгам на оплату житлово-комунальних послуг. Тільки у вересні на це перерахували 43 млн грн.