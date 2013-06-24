З початку повномасштабної війни майже 46 тис переселенців знайшли прихисток у домівках мешканців Дніпропетровщини. Тимчасове житло їм надали безкоштовно. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Державну програму «Прихисток» запустили у поміч тим, хто вимушений через війну покинути власні домівки і переїхати до більш безпечних місць. Із нею зручно знайти тимчасове житло. Власні оселі надають переселенцям і мешканці області», – зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОВА Андрій Коломоєць.

Він додав: якщо раніше знайти чи запропонувати житло для переселенців можна було лише на сайті «Прихисток», то тепер це зручно зробити і у міській чи сільській раді.

«Власники житла, які розмістили у себе переселенців, отримують компенсацію витрат за комуналку. Для цього мають звернутися до місцевих органів соцзахисту, – сказав Андрій Коломоєць. – Із 1 жовтня розмір відшкодування збільшили вдвічі. Нині він – 900 грн на місяць за одну людину».

Документи на компенсацію слід подавати з 1 до 5 числа кожного місяця. Мати з собою довідки або роздруківки про відсутність заборгованості за комунальні послуги.

«Раніше компенсацію витрат за житлово-комунальні послуги сплачувала держава. Тепер – міжнародні благодійні фонди», – уточнив Андрій Коломоєць.

Загалом із березня за програмою «Прихисток» мешканцям Дніпропетровщини було нараховано понад 48,5 млн грн компенсації.