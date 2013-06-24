У Північній операційній зоні тривають роботи з удосконалення рубежів та позицій на предмет ведення довготривалої оборони. Наразі окрім вирішення питань інженерного облаштування, значна увага командування приділяється й створенню комфортних побутових умов для перебування особового складу.

Зокрема, в межах спільного проекту з волонтерською організацією «Оберіг-26» Командування Об’єднаних Сил ЗС України забезпечує електричними генераторами військові частини, які виконують завдання у Волинській, Рівненській, Житомирський, Київський, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

– На даний час вже передано близько 500 генераторів потужністю від 2 до 9 кіловат. Зокрема й в підрозділи, що боронять країну на території Чорнобильської зони відчуження. В подальшому планується передати до 5000 електрогенераторів, в тому числі потужністю до 100 кіловат, на загальну суму близько 4 мільйонів доларів, – повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, генераторів у такій кількості буде достатньо для того, щоб покращити умови життєдіяльності військовослужбовців, а також зробити усе необхідне для якісного виконання ними бойових завдань.

– Це значно підвищить автономність підрозділів та збільшить комфорт перебування у польових умовах, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Слід зазначити, що командування співпрацює з волонтерським фондом «Оберіг-26» із початком російської агресії 24 лютого. За цей час фондом передавалися різноманітне медичне оснащення, продукти харчування, тактичні засоби, прилади нічного бачення та спостереження тощо.