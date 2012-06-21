Депутати Вінницької міської ради затвердили концепцію муніципального інноваційно-технологічного парку «Кристал». Якщо індустріальний парк розташовано на околиці міста, то вищеназваний розміститься у спальному мікрорайоні Вишенька, а саме в частині колишніх приміщень одного з заводів.
«Ми створюємо перший в Україні муніципальний інноваційний технологічний парк, мета якого — стимулювання високотехнологічних і креативних індустрій, зокрема працюватиме ІТ-школа. Передовсім це заклад для молодих, щоб вони мали майданчик для реалізації своїх стартапів. Тут буде змога створити робочі місця для молоді. Інноваційно-технологічний парк відповідатиме головній ідеї концепції інтегрованого розвитку Вінниці до 2030 року: місто, в якому хочеться залишитися», — зазначив міський голова Сергій Моргунов.
У ньому зможуть реалізовувати свої інтереси інноваційні компанії, малі та середні підприємства, громадські організації, студенти й діти. Важливу роль для екосистеми відіграватимуть R&D-центри, що продукують наукоємні й високотехнологічні розробки. А на відкритому просторі біля приміщення інноваційно-технологічного парку забезпечать умови для змістовного відпочинку, проведення фестивалів і міських свят.