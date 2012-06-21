Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Дедалі більше вінницьких шкіл і садочків стають доступними для дітей з особливими освітніми потребами. Лише за останній навчальний рік кількість класів з інклюзивною формою навчання у місті зросла з 38 до 62.
Нині у 22 закладах загальної середньої освіти 71 дитина з особливими освітніми потребами навчається за інклюзивною формою. П’ять – у спеціальному класі для дітей з вадами зору. Кожна друга школа у місті безпосередньо впроваджує інклюзивний принцип навчання. Також 38 дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами виховуються у 19 інклюзивних групах у 17 дитсадках міста. Мережа таких класів і груп збільшується, а також зростає кількість учнів соціалізованих в освітній процес: якщо у 2016-2017 навчальному році було 15 учнів, то тепер – 71. До того ж, у 8 закладах середньої освіти та у 4 закладах дошкільної освіти використовуються для релаксації дітей з особливими освітніми потребами спеціально обладнані кімнати розвантаження, які мають функціональні зони – навчальну та психологічного відпочинку. Торік таких кімнат було 5, а нині вже 13.
У місті відкрили Інклюзивно-ресурсний центр для надання комплексу послуг для дітей з особливими освітніми потребами, їхніх батьків та консультацій для педагогічних працівників.
«Створення інклюзивного середовища, в якому всі діти мають змогу брати активну участь в освітньому процесі, одержувати якісну освіту та успішно інтегруватися у суспільство, є одним із ключових пріоритетів міської влади», – зазначила директор департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.