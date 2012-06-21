Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
В області здійснюється реалізація спільного з Світовим банком реконструкції та розвитку проекту, в рамках якого планується провести комплексну модернізацію систем водопостачання та водовідведення міста Вінниці.
Відповідну угоду, уклали наприкінці минулого року, вона є основою для розробки проектно-кошторисної та тендерної документації . Роботи на очисних спорудах міста розпочнуться в травні цього року.
«Нині триває завершальна стадія остаточних розрахунків і погоджувальних процедур. У травні 2019 року розпочнуться роботи безпосередньо на очисних спорудах. За результатами міжнародного тендеру буде визначено найкращого підрядника для масштабних ремонтних робіт. Це, зокрема, заміна вузлів і агрегатів, які експлуатуються з 1965 року і відпрацювали свій термін. Сума фінансування цього проекту – 20 мільйонів євро, а термін виконання робіт – 2 роки», – повідомив перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Андрій Гижко.