Ще на один соціальний об’єкт побільшало в портфелі замовлень колективу відомої будівельної компанії «АМК РЕМ-БУД». Зараз будівельники наводять лад на території скверу в місті Вишгород Київської області, що по вулиці Мазепи, 5 поблизу одного із житлових мікрорайонів.

Як повідомляє прес-служба компанії, ремонт триває повним ходом. Робітники облаштували із пішохідної плитки пішохідну доріжку, а для дозвілля малечі поклали нове покриття на дитячому майданчику.

Найближчим часом вони висадять тут понад 200 дерев і кущів, встановлять сучасну перильну та пішохідну огорожу, облаштують сходи. Передбачається, що всі роботи будуть завершені до кінця року.

Вишгородський сквер вважається одним із улюблених місць відпочинку місцевих жителів та гостей міста, особливо людно тут у вихідні і святкові дні. Після реалізації інфраструктурного проєкту ця місцина стане особливо комфортною й зручною для дозвілля і відпочинку як дорослих, так і малечі.