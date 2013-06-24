У межах Програми Президента «Велике будівництво» будівельники відомої компанії «АМК РЕМ-БУД» ведуть низку ремонтних робіт у приміщенні Вишгородської Центральної районної лікарні на Київщині.

Зокрема, в акушерсько-гінекологічному відділенні вони ремонтують операційний блок та післяопераційну палату, а підвальне приміщення переобладнують під пральну та стерилізаційну кімнати.

У закладі буде повністю оновлена опалювальна система, замінені інженерні комунікації, змонтована система вентиляції, реконструйовані і оздоблені стіни, покладено плитку.

Оскільки обсяг робіт чималий, то будівельники поспішають, аби у визначені терміни здати об’єкт з комфортними умовами для пацієнтів і медичного персоналу.

Окрім цього, колектив компанії на Київщині реалізує ще низку соціальних проєктів, що мають важливе значення для тамтешніх громад.

Маючи вагомий практичний досвід роботи, будівельники сповна застосовують його на всіх об’єктах, де працюють.