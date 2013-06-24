Вишгородська центральна районна лікарня на Київщині — один з важливих соціальних об’єктів, на якому працюють робітники будівельної компанії АМК РЕМ-БУД. Важливості і відповідальності додає те, що тут лікуються жінки з усієї Київської області, у пологовому відділенні народжуються малята, тож заклад має відповідати всім сучасним вимогам.

Як повідомляє пресслужба компанії, у лівому крилі приміщення повністю оновлено опалювальну систему, інженерні комунікації, систему вентиляції, стіни, покладено плитку, облаштовано санітарно-гігієнічні кімнати.

Такі самі роботи незабаром виконають і в двох інших частинах медичного закладу. Нині ремонтники доводять до ладу підвальні приміщення, де потрібно пофарбувати стіни, покласти плитку на підлозі тощо.

Для ремонту будівельники використовують сучасні енергоефективні матеріали, застосовують відповідні технології, що дасть змогу створити всі належні умови як для пацієнтів і новонароджених, так і для медичного персоналу.