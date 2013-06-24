Триває весняна кампанія зариблення водойм. Рибогосподарники використовують кожен сприятливий день, аби поповнити водойми новими поколіннями риб. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, на Прикарпатті проведено компенсаційне зариблення річки Золота Липа.

Випущено понад 2,7 тис. екземплярів молоді риби (товстолоба білого –понад 1,5 тис. екз., товстолоба строкатого – майже 1 тис. екз., коропа – майже 200 екз). Середня наважка одного екземпляра близько 130г.

Вселення водних біоресурсів здійснювалося під наглядом комісії з контролю за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів у складі працівників Держрибагентства, представників Держекоінспекції та місцевої влади.

А на Закарпатті поповнилося водними біоресурсами водосховище Роман Потік.

У водойму, розташовану у Мукачівському районі, випустили 16,7 тис. екземплярів молоді риби (товстолоба – 12,1 тис. екз., коропа – 2,8 тис. екз. та білого амура – 1,8 тис. екз). Середня наважка одного екземпляра становила близько 150 г, що забезпечує йому високі шанси на виживання в природних умовах.

Вселення здійснювалося за рахунок коштів спеціального товарного рибного господарства під наглядом комісії з контролю за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів у складі працівників Держрибагентства, ФГ «МОЧАР ІР» та місцевої влади.