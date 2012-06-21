Ярослав САДОВИЙ

для «Урядового кур’єра»

Можливість витоку коронавірусу SARS-CoV-2 з лабораторії або при польових дослідженнях в Китаї не виключена. Про це заявив данський вчений Пітер Ембарек, який керував групою експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка займалася пошуком джерела поширення вірусу.

За словами Ембарека, можливо, що пандемія COVID-19 почалася з зараження людини кажаном. «Співробітник, який заразився в польових умовах при взятті проб – одна з можливих гіпотез. Саме тут вірус переходить з кажана на людину. У цьому випадку це саме лабораторний працівник, а не випадковий сільський житель або інша людина, яка регулярно контактує з кажанами», – повідомив учений данському телеканалу TV 2. Він додав, що поки експерти не знайшли точної причини виникнення пандемії і продовжують працювати з декількома версіями.

У лютому співробітники ВООЗ відвідали Китай і спробували з'ясувати походження коронавіруса SARS-CoV-2. Експерти побували в Уханьского інституті вірусології, на ринку морепродуктів, в лікарні і в центрі з контролю і профілактики хвороб. У підсумковій доповіді вчені повідомили, що коронавірус, найімовірніше, передався людині від летючих мишей або через іншу тварину. Витік з лабораторії інституту вони визнали вкрай малоймовірною.

На початку серпня цього року члени палати представників США опублікували звіт, в якому говорилося, що коронавірус виник в лабораторії в Ухані. У своєму твердженні вони ґрунтувалися на інформації з відкритих джерел і непрямі свідчення.