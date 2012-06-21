Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Свамінатан заявила, що важкому перебігу захворювання та летальним випадкам при зараженні дельта-штамом ккоронавірусної інфекції запобігає вакцинація.

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У свою чергу епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкхове уточнила, що в країнах, де рівень вакцинації високий, дельта циркулює в тих спільнотах де менше щеплених і де не дотримуються заходів проти інфекції.

При цьому Свамінатан зазначила, що ВООЗ не бачить необхідності забезпечувати населення додатковими дозами препаратів від COVID-19.

Раніше в ВООЗ заявили про розширення географії небезпечних штамів коронавірусу. За даними організації, продовжує збільшуватися кількість країн і територій, які інформують про наявність штамів, що викликають стурбованість. Зокрема кількість територій, де циркулює «альфа», за тиждень зросла зі 185 до 190, «бета» – зі 136 до 138, «гамма» – зі 81 до 82 і «дельта» – зі 142 до 148.