Зростання кількості нових хворих на COVID-19 і падіння темпів вакцинації гальмують зусилля Європи зі стримування пандемії, застерігають у ВООЗ. Директор організації в Європі Ганс Клюге заявив, що нещодавнє зростання числа недужих й смертей від COVID-19 «викликає глибоку тривогу». На його думку, у цих тенденціях винні заразніший варіант вірусу Delta, послаблення обмежувальних заходів і літні подорожі. Ганс Клюге прогнозує: до грудня в Європі може бути 236 тисяч смертей від коронавірусу. За даними ВООЗ, там зафіксовано понад 65 мільйонів підтверджених хворих та 1,3 мільйона смертей від початку пандемії.

Поширення COVID-19 у всій Європі сповільнилося у квітні, але почало відновлюватися наприкінці червня. За словами Ганса Клюге, з 53 країн-членів ВООЗ у Європі 33 країни за останні два тижні зареєстрували рівень захворюваності понад 10%. Упродовж останнього тижня серпня у Росії, Франції, Великій Британії, Туреччині та Іспанії було зафіксовано найбільшу кількість хворих у Європі. У Балканських країнах, на Кавказі та в Центральній Азії теж відзначають стрімке зростання захворюваності. За минулий тиждень кількість смертей зросла на 11%. Як сказав директор ВООЗ у Європі, ця ситуація особливо турбує «з огляду на низький рівень вакцинації серед пріоритетних груп населення в деяких країнах».

Європейські країни з високим рівнем доходу мають одні з найвищих показників вакцинації у світі. Дані, зібрані в ЄС, свідчать, що у 29 країнах регіону 75,1% дорослого населення отримало одну дозу вакцини, а 64,9% — дві. За обсягами вакцинації Європа поступається лише Азії. Однак за останні шість тижнів темпи вакцинаційної кампанії сповільнилися. Ганс Клюге пояснює це «відсутністю доступу до вакцин в одних країнах та антивакцинаційними настроями в інших». Тільки 6% людей у країнах з низьким і середнім рівнем доходу в Європі повністю вакциновано, а деяким країнам вдалося зробити щеплення лише одному з десяти медичних працівників. Стагнація вакцинаційної кампанії спричиняє серйозне занепокоєння, бо це в поєднанні зі скептицизмом щодо вакцин і запереченням наукових фактів стримує спроби стабілізувати ситуацію.