Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Стало відомо, що в принцип роботи дзвінків популярного месенджера WhatsApp були внесені зміни.

Про це повідомляєу видання WABetaInfo. У повідомленнф йдеться, що оновили не тільки аудіо-, але і відеодзвінки. Зокрема, змінено інтерфейс – тепер він став схожим на FaceTime. Так, в оновленій версії програми користувачам, під час дзвінка, стало легше знаходити необхідні кнопки.

Змінено було і групові дзвінки. Зокрема, тепер у користувача є можливість підключитися до групового дзвінка, навіть якщо він розпочатий був без нього. Наприклад, якщо користувач не мав можливість відразу прийняти дзвінок і пропустив його, він може увійти в додаток, і якщо бесіда все ще активна, побачити кнопку «Натисніть, щоб приєднатися».

Відзначається, що на даний момент нововведення додані в бета-версію WhatsApp для iOS, однак незабаром відповідне оновлення стане доступним і для Android-смартфонів.