Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Розробники популярного додатка WhatsApp для смартфонів на базі Android запускають нову функцію, яка дозволить вибирати якість відправлених відеороликів. Про це повідомляє на сайті Wabetainfo.com.

Відзначається, що користувач зможе вибрати три варіанти при відправці відео: «Авто» (рекомендується), «Краща якість» і «Економія даних».

Поки не йдеться, коли саме нова функція стане доступна всім користувачам.

Раніше повідомлялося, що розробники WhatsApp для смартфонів на базі Android запустили нову функцію, яка дозволить відправляти файли з можливістю подивитися лише один раз.

До цього стало відомо, що в месенджері WhatsApp можна буде одночасно використовувати один обліковий запис на декількох пристроях.