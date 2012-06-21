Єгипетська археологічна експедиція виявила залишки житлового і торгового міста, що відноситься до греко-римської епохи, в районі Олександрії на північному узбережжі.

Під час розкопок в районі Аль-Шатбі «експедиція виявила велику мережу тунельних резервуарів, забарвлених у рожевий колір, для зберігання дощових, паводкових і ґрунтових вод для використання під час посухи», – сказав Мостафа Вазирі, генеральний секретар Вищої ради із старовини Єгипту.

Він додав, що дослідження показують, що поселення використовувалося з другого століття до нашої ери по четверте століття нашої ери.

Вазирі сказав, що гончарні горщики і деякі статуї були знайдені в більш ніж 40 колодязях і резервуарах, що свідчить про велику кількість населення в цьому районі недалеко від Олександрії, тодішній столиці Єгипту в греко-римську епоху.

Науковець сказав, що експедиція також виявила будинки відпочинку для мандрівників і відвідувачів, де вони очікували отримати дозволи на в’їзд у місто, а також будинки, що використовувалися в якості центрів збору податків.

Виявлений район показав, що «він складався з головної вулиці і декількох відгалужень, які були з’єднані каналізаційною мережею».

Тим часом, генеральний директор Олександрійського управління старожитностей Халед Абу Хамад сказав, що в місті був великий ринок, магазини з продажу горщиків і майстерні з виготовлення статуй.

Він додав, що у виявленому місті було знайдено понад 700 монет, посуд різних форм, а також велика кількість риболовецьких інструментів.

«Розкопки старого міста зайняли дев’ять місяців», – сказав Абу Хамад, підкресливши важливість цього району у поєднання торгового руху між сходом і заходом в Стародавньому Єгипті.

Джерело: Bucha.Life