Група єгипетських вчених виявила скам’янілість віком 43 мільйони років, невідому науці чотириногу амфібію. На думку дослідників, ця знахідка допоможе відстежити перехід цього виду з моря на сушу.

Скам’янілість знайшли у Фаюмській западині (західна частина країни), яка раніше була морем. Дослідники встановили, що довжина тулуба цього виду, що отримав назву Phiomicetus anubis, становила приблизно три метри, а його вага сягала 600 кілограм. На думку вчених, амфібія була вищим хижаком. Особливості скелета вказують на те, що мова йде про протоцетідного кита, повідомляє Вucha.Life з посиланням на Reuters.

«Phiomicetus anubis – новий тип китів і важливе відкриття для єгипетської та африканської палеонтології», – розповів Абдулла Гохарі з Центру палеонтології хребетних при Університеті Мансури. Однак вчені відзначили, що, незважаючи на знахідку, загальна картина ранньої еволюції китів в Африці залишається великою загадкою.