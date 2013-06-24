Міністри енергетики країн Євросоюзу наступного тижня у Брюсселі проведуть позачергову зустріч для обговорення стрімкого зростання цін на енергоносії. Цю інформацію підтвердив міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела. «Після вихідних, проведених у переговорах, можу оголосити, що ми скликаємо надзвичайну зустріч Енергетичної ради. Зустрінемося у Брюсселі 9 вересня», — написав міністр у твіттері. За його словами, міністри енергетики країн-членів ЄС повинні розв’язати проблеми енергетичного ринку й ухвалити єдине рішення на рівні Євросоюзу.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС збирає пропозиції щодо реформування ринку електроенергії, щоб стримати різке зростання цін.

«Стрімке зростання цін на електроенергію з різних причин виявляє обмеження нашого ринку», — йдеться у заяві Урсули фон дер Ляєн. За її словами, ринок електроенергії ЄС було розроблено за зовсім інших обставин і з абсолютно іншою метою, тому блок має провести його структурну реформу та оприлюднити екстрений план із цього приводу.

Безпрецедентний стрибок цін на електроенергію в ЄС, які за минулий рік зросли майже в 10 разів, сприяв інфляції та різко збільшив економічний тягар на підприємства й домогосподарства, які лише почали долати наслідки пандемії. Дедалі більше країн-членів ЄС закликають до обмеження цін на енергоносії. Заморозити ціну на газ закликала міністр енергетики Бельгії Тінне ван дер Стретен.

«Наступні п’ять — десять зим будуть жахливими, якщо ми нічого не зробимо. Ми повинні працювати над заморожуванням цін на газ», — написала чиновниця у твіттері. Вона додала, що прив’язка цін на електроенергію до вартості газу штучна і потребує реформування.

План втручання ЄС у ситуацію, що склалася на енергоринку, поки що перебуває у стані розроблення, його деталі, ймовірно, узгоджуватимуть міністри енергетики наступного тижня. Проте за повідомленнями агентства Bloomberg, у розпорядженні якого опинився проєкт внутрішнього документа ЄС, Єврокомісія розглядає можливість обмежити ціни на газ, щоб уникнути «нестерпно високих» витрат, якщо Росія істотно скоротить або й зовсім припинить постачання газу.

На тлі заяви газпрому про повне зупинення постачання газу через «північний потік» із 31 серпня по 2 вересня через техобслуговування біржова вартість газу в Європі перетнула позначку 3,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Проте минулого тижня, коли Німеччина заявила, що заповнила свої газосховища на 80%, ціни на газ у Європі почали різко падати. Наприклад, ціна на провідній амстердамській газовій біржі за останні дні знизилася на 16% — до 3 тисяч євро за кубометр.

За словами міністра економіки та клімату Німеччини Роберта Хабека, мети уряду заповнити газосховища на 85% до жовтня буде досягнуто у перших числах вересня.

Однак попри це постачання газу залишається для ЄС болючим питанням, адже його обсяги постачання з росії значно зменшилися. У Норвегії блакитне паливо видобувають із перебоями, а конкуренція на закупівлю скрапленого природного газу дуже жорстка.