Компанії, які виробляють каву, шоколад, яловичину і хочуть продавати свою продукцію на ринку ЄС, мають довести, що їхнє виробництво не пов’язане з вирубуванням лісів. Таку пропозицію на розгляд Європарламенту внесла Єврокомісія.

«Щоб досягти успіху в боротьбі із глобальним потеплінням і захистити біорізноманіття, маємо взяти на себе відповідальність діяти однаково у себе вдома й за кордоном», — заявив виконавчий віцепрезидент із питань європейської зеленої угоди Франс Тіммерманс.

Ця пропозиція наслідує спільну декларацію, яку 105 країн підписали під час глобального кліматичного саміту у Глазго, про припинення вирубування лісів до 2030 року. Вона становить частину політики ЄС у досягненні цілей, визначених європейською зеленою угодою.

«Цією пропозицією Єврокомісія заклала основу, щоб ЄС став першим регіоном, який візьме на себе відповідальність за свою роль у глобальному вирубуванні лісів», — сказала директор європейського політичного офісу WWF Естер Асін, додавши, що важливо, аби пропозицію було реалізовано за підтримки інших євроінституцій.

Опитування, проведене у країнах ЄС, засвідчило: більшість людей підтримує ідею, що Євросоюз має зробити внесок у зменшення вирубування лісів у світі. Ліси досі займають 30% загальної площі суші на планеті. Однак із 1990 року світ втратив 420 мільйонів гектарів лісів — площу більшу, ніж Європейський Союз — переважно через розширення сільського господарства, пов’язаного з виробництвом деревини, сої, пальмової олії, шоколаду, кави й тваринництвом.

Якщо пропозицію схвалять Європейська рада та Європарламент, це змусить великих виробників доводити за допомогою систем геолокації, що ділянки землі, яку вони використовують для вирощування своїх сільськогосподарських культур, не з’явилися внаслідок очищення від лісових насаджень. Це стане гарантією того, що продукцію, яку купуватимуть європейці, не було виготовлено за рахунок знищення лісів. Згідно із пропозицією, компанії, які не дотримуватимуться цього правила, будуть змушені сплатити штраф обсягом 4% продажу у країні, на території якої вони порушили цю норму. У Єврокомісії вже підрахували, що у разі ухвалення таких змін до 2030 року у світі вдасться зберегти від вирубування понад 70 тисяч гектарів лісів.