Новий штам коронавірусу, якому дали назву «Дельта плюс», може поширюватися ще швидше, ніж його попередник «Дельта», застерігають британські експерти. Агентство з питань охорони здоров’я Великої Британії зарахувало його до категорії «варіант, який досліджують», щоб оцінити всі можливі ризики.

За повідомленням ВВС, у науковців немає доказів, що перебіг «Дельта плюс» складніший. Вони впевнені, що вакцини так само ефективні й проти нового штаму. На сьогодні у Великій Британії більшість хворих на COVID досі заражені «Дельтою», але кількість «Дельта плюс» невпинно зростає. Згідно з останніми даними, це 6% заражень. Науковці вважають, що «Дельта плюс» навряд чи набере загрозливих масштабів у країні через високий рівень вакцинації населення. Але передбачають, що темпи заражень будуть швидшими порівняно з варіантом «Дельта». Однак на відміну від «Дельта», «Дельта плюс» поки що не вважають штамом, який викликає занепокоєння. Це найвища категорія рівня ризику, яку присвоюють штамам вірусу. Заражених штамом «Дельта плюс» виявлено й у США. У Великій Британії тим часом почали пропонувати бустерну дозу вакцини від COVID людям із хронічними хворобами, щоб забезпечити їм якомога надійніший захист від коронавірусу. «Рекомендації для запобігання зараженню однакові для всіх варіантів коронавірусу: зробіть вакцинацію, будьте обережними, надівайте маски в місцях скупчення людей і часто провітрюйте кімнату», — порадила виконавча директорка агентства з питань охорони здоров’я Великої Британії Дженні Гарріс.