Відсьогодні у країнах-членах Європейського Союзу та Великої Британії набрала чинності заборона на імпорт російського вугілля, яка раніше була схвалена в межах пакета санкцій щодо росії за її агресію проти України.

Про це повідомляє Укрінформ.

Як зазначається на сайті британського уряду, «заборона на імпорт (російського – ред.) золота набула чинності 21 липня, заборона на імпорт вугілля почне діяти 10 серпня 2022 року, а заборона на імпорт нафти почне діяти 31 грудня 2022 року».

Заборона на імпорт російського вугілля також набрала чинності й на території ЄС, інформує видання Express.

Нагадаємо, у квітні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що п’ятий пакет санкцій проти рф має шість головних напрямків, серед яких, зокрема, заборона на імпорт вугілля з росії, що має обсяг 4 мільярди євро на рік і є важливим джерелом доходу для рф.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.