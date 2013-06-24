За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області повідомлено про підозру колишній директорці одного із підприємств Трускавця за фактом забруднення земельної ділянки речовинами і відходами, шкідливими для життя, здоров'я людей та довкілля, що призвело до її псування (ч. 2 ст. 239 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Розслідуванням встановлено, що підозрювана надавала вказівки своїм працівникам, щоб вони вивозили побутове сміття від діяльності підприємства на вільну земельну ділянку, яка розташована у курортному місті. Внаслідок цього відбулося забруднення понад 700 кв м землі твердими побутовими відходами.

Встановлено, що сума збитків, завданих кримінальним правопорушенням внаслідок засмічення земельної ділянки та забруднення ґрунту на ній, становить 67,5 млн грн.

Завдяки правоохоронцям засмічення земельної ділянки усунуто.

Також з метою відшкодування шкоди заподіяної забрудненням ґрунту прокурорами готується цивільний позов.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу відділення поліції №2 Дрогобицького райуправління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Дрогобицького РВ Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.