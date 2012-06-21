Найближчої доби вологе та прохолодне повітря атлантичного походження визначатиме погоду західних, північних, частково центральних областей; на решті території збережеться суха й тепла погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних, у більшості північних та центральних областей очікуються короткочасні дощі, місцями грози (на Закарпатті та в Карпатах значні дощі). Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні та сході 13-18°; удень у західних областях 15-20°, на решті території 21-26°, на крайньому сході до 29°.

У Києві вночі без опадів, удень 1 вересня короткочасний дощ, можлива гроза; температура вночі 12-14°, удень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 1 вересня найвища температура вдень була 35,5° у 2015 р., найнижча вночі 6,5° у 1924 р.

У четвер, 2 вересня, очікуються короткочасні дощі, місцями грози, в північних та західних областях (крім Закарпаття та Прикарпаття) місцями невеликий дощ.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, удень 14-19°, у південній та південно-східній частинах країни вночі 12-17°, удень 20-25°.

У Києві 2 вересня місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі 11-13°; удень 14-16°.

31 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 22-25°, у Дніпрі в межах Києва 21°.