Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Біля входу до двоповерхової будівлі у високогірному селі Водиця, що на Рахівщині, гостей зустрічали… козаки і козачки. І це був не жарт, а елемент свята, яке влаштували для будівельників, жителів села і районного керівництва вихованці цього дошкільного дитячого закладу. Хлопчикам у шароварах, дівчаткам у розшитих сукнях хотілося бути схожим на героїв козацької доби...
На свято чекали цілих шість років і таки дочекалися. Новий дитсадок, спорудження якого кілька разів призупиняли через відсутність коштів, минулого року було включено до переліку об’єктів Державного фонду регіонального розвитку, що фінансується з державного бюджету. Допомагали коштами сільська рада Водиці, рахівський районний бюджет та обласний бюджети Закарпаття, були вливання з освітньої субвенції.
Довгобуд завершили і сьогодні він не лише прикрашає село своїм зовнішнім виглядом, а й дозволяє пишатися вмістом. Оснащений сучасними дитячими меблями, необхідними медичними приладами, технологічним устаткуванням. Із відкриттям закладу дітей і дорослих Водиці привітали керівники району, які всі роки тримали в полі зору це будівництво. Голова сільської ради Іван Ватрала подякував будівельникам за їхні старання.
Сьогодні Закарпаття може пмшатися тим, що протягом останніх чотирьох років тут не закрили жодного освітнього закладу. Минулого року в області здали в експлуатацію п’ять нових закладів дошкільної освіти, в яких другий рідний дім отримали 355 дітей.