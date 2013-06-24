Смачною та по-колумбійськи запальною вийшла липнева неділя у «Залізному містечку», що в Ірпені. А все тому, що до його мешканців завітав Ектор Хіменес-Браво, відомий шеф-кухар колумбійського походження, палко закоханий в Україну. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Разом із партнером заходу — брендом Фрекен БОК, Ектор Хіменес-Браво провів для мешканців містечка майстер-клас з приготування смачних страв на мангалі — курки тікка, запеченого баклажана та салату з битих огірків.

Гості свята розділилися на кілька команд: «Калуш», «Залізні дівчата», «Залізничники», «Боно». Найбільш вправні кухарі отримали призи від партнерів свята, корпорації «Біосфера».

У «Залізному містечку» тимчасово проживають люди, які втратили власне житло внаслідок бойових дій в Ірпені. Житло являє собою обладнані купе з кондиціонерами та санвузлами. Окремий вагон обладнаний душовими кабінками, також є вагон-ресторан.