У Запоріжжі за ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні розпочав роботу Центр допомоги врятованим. Про це повідомляє Урядовий портал.

Центр став першим подібним сервісом, де люди, котрі виїхали із зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій, можуть отримати комплексну допомогу в одному місці.

«Дуже важливо, що перший Центр допомоги відкривається у Запоріжжі, яке від початку повномасштабної агресії росії стало хабом для тих, хто тікає від жаху війни. Це місто щодня приймає сотні громадян, які виїхали з зони активних бойових дій чи окупованих територій. Відтак, основним пріоритетом було створення умов для надання комплексної допомоги врятованим, – зазначила під час відкриття Центру Ольга Стефанішина. – У Центрі нададуть безкоштовну психологічну, правову та медичну підтримку. Основний принцип – не допустити повторного травмування постраждалих та забезпечити середовище довіри. Саме від першого досвіду отримання допомоги залежить подальша реабілітація. Це мій особистий пріоритет, і я вдячна всім, хто допомагає реалізувати цю ініціативу».

У Центрі соціальні працівники, психологи та юристи безоплатно надаватимуть конфіденційну психологічну та правову допомогу. Також відвідувачі зможуть отримати інформацію щодо медичних послуг, гуманітарної допомоги, поселення та соціальних виплат.

«Відкриття такого Центру — наочний приклад співпраці Уряду, органів місцевої влади, міжнародних і громадських організацій. Його робота наближена до потреб людей, розуміння їхніх проблем, підзвітності та дотримання найкращих міжнародних стандартів надання допомоги постраждалим від війни й насильства», — прокоментувала Урядова уповноважена з питань гендерної політики України Катерина Левченко.

У складних випадках, зокрема сексуального насильства, спеціалісти Центру довгостроково допомагатимуть постраждалим побороти посттравматичний синдром та повернутись до нормального життя.

«Під час війни рівень насильства завжди збільшується. Ми знаємо про випадки сексуального та інших видів насильства і прагнемо допомогти постраждалим отримати відповідну спеціалізовану допомогу. Саме тому у Центрі приділятиметься увага жінкам, чоловікам, дітям, які постраждали від насильства, щоб вони могли отримати всю необхідну допомогу, подолати травму, відновити сексуальне і репродуктивне здоров’я та працювати із фаховими спеціалістами стільки часу, скільки буде необхідно, незважаючи на місце їхнього перебування», – сказав Павло Замостьян, заступник представника UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

Звернутись до Центру можуть УСІ, кому необхідна допомога та консультація.

Адреса Центру: вул. Перемоги, 70Б, Виставковий центр «Козак-Палац», м. Запоріжжя

Графік роботи: понеділок-субота з 9:00 до 16:00. За додатковими питаннями можна звернутися за телефоном +38 (050) 463 16 29.

ДОВІДКА

Від початку повномасштабної війни понад 7,1 млн осіб залишили свої домівки у пошуках прихистку. Запоріжжя стало своєрідним логістичним хабом для вимушених переселенців. До міста евакуювались близько 200 тисяч громадян.