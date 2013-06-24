Представники Міністерства аграрної політики та продовольства України та аграрних міністерств країн Східної Європи взяли участь у конференції GrainCom-22, яка відбувалася з 17 по 19 травня в Швейцарії, м. Женева. Про це повідомляє Урядовий портал.

На сесії стратегічних тривог та способів боротьби з ними обговорювалося, як нинішня ситуація в Україні впливає на світовий агробізнес, ціни та торгівлю.

Учасниками цієї панелі були: заступник Міністра економічного розвитку України Тарас Качка, координатор делегації у Світовій організації торгівлі (WTO) Марія-Крістіна Козій та старший співробітник з ланцюжків постачання Всесвітньої продовольчої програми ООН (WTF) Магда Юрковеха. Модератор – радник Міністерства агрополітики та продовольства України Роман Русаков.

Серед основних тез, які пролунали на сесії:

Україна має значний прогрес в експортуванні зерна до ЄС, але це не покриває довоєнний експорт. Для того щоб Україна могла гарантувати світу зі свого боку 100% продовольчу безпеку та виконання всіх контрактних зобов’язань, вона має відновити доступ до своїх морських портів. Так, у квітні було експортовано близько 1 млн тонн зерна. Навіть якщо подвоїти цей показник, це не компенсує втрати доступу до моря, адже морські порти дозволяли експортувати в місяць до 6 млн тонн зернових та олійних.

Потреба міжнародного зернового ринку в українських поставках посилилася і з огляду на те, що Індія встановила заборони щодо вільного експорту своєї пшениці.

Україні знадобиться декілька років, щоб відновити сільськогосподарське виробництво через збитки, завдані війною.

На переконання Тараса Качки, проблема продовольчої безпеки потребує політичних рішень, «тож операція Ocean Shield в Аденській протоці дедалі частіше згадується в контексті проблеми розблокування українських портів».

«Україна за будь-яких обставин залишатиметься на зерновому ринку. Це не мантра – це реальність. Зусилля зі спрощення логістики між Україною і ЄС дадуть свої плоди. Але найголовніше – ми будемо на ринку доти, доки світ комерції буде живити потік зерна угодами», – підкреслив він.

Марія-Крістіна Козій наголосила, що члени СОТ закликають до вжиття заходів у рамках мандату Організації з метою забезпечення відкритої, прозорої та передбачуваної торгівлі с/г продукцією. Члени організації засуджують агресію рф проти України та стверджують, що будь-які перешкоди до експорту українських с/г товарів мають негативний вплив на світові ринки та світову продовольчу безпеку.

Магда Юрковеха підкреслила, що мандат WFP полягає в боротьбі з голодом і запобіганні відсутності продовольчої безпеки. У цьому контексті це означає підтримку безперервності бізнесу українських фермерів. «Тому ми хочемо не тільки купувати зерно в українських розробників, а й максимізувати експортні можливості для нього, розширюючи кількість коридорів і впроваджуючи нові або ті, що менше використовуються комерційними структурами», – сказала вона.

Крім цього, вона наголосила, що WFP використовуватиме свій політичний вплив на міжнародну спільноту, щоб говорити про загрози світового голоду через порушення експорту України, наголошуючи на необхідності створення умов для розблокування чорноморських портів.