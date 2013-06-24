Учора розпочато реєстрацію для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Реєстрація триватиме до 22 січня. Кожен охочий зможе зареєструватися на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Участь у пробному тестуванні дає змогу учасникам: попрацювати з тестами, що відповідають вимогам програм ЗНО, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт основної сесії ЗНО 2022 року; попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; психологічно налаштуватися на проходження ЗНО; навчитися ефективно розподіляти свій час.

Вартість пробного ЗНО різниться за областями й коливається в межах 213—309 гривень. Це пов’язано з особливостями організації тестувань, зокрема вартістю друку й доставки матеріалів на місця, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО буде створено інформаційні сторінки. Там до 10 березня буде розміщено інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом — результати тестування.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у такі дати: 19 березня — з української мови, української мови і літератури; 26 березня — з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Для отримання результатів кожному учасникові слід буде занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни: 19—21 березня — з української мови, української мови і літератури; 26—28 березня — з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Підсумки тестування з української мови, української мови і літератури оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 25 березня, з інших предметів — 1 квітня.

Реєстрація на пробне ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання, попереджає пресслужба МОН. Підсумки пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.

МОН і УЦОЯО наголошують: організатор пробного ЗНО — Український і регіональні центри оцінювання якості освіти. Проте чимало організацій називають свої онлайн-тестування «пробним ЗНО» або ж розміщують так звані зошити пробного зовнішнього незалежного оцінювання, використовуючи логотип УЦОЯО, порушуючи авторське право. Завдання у таких тестах можуть виявитися геть не подібними до тих, які учасники отримають на реальному ЗНО. Тож слід критично ставитися до інформації про варіанти пробного ЗНО.

Деталі щодо пробного зовнішнього незалежного оцінювання, а також матеріали пробних тестувань попередніх років — у відповідному розділі на сайті УЦОЯО.