Уже 29 держав підтвердили свою участь у саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна 30. Імідж України», презентуючи заходи до Дня Незалежності України, повідомляє Укрінформ.

«23 серпня відбудеться перший саміт Кримської платформи. Це ініціатива України, яку підтримали десятки наших міжнародних партнерів. Ми повертаємо Крим у світовий порядок денний, щоб повернути додому в Україну. Свою участь у саміті вже на сьогодні підтвердили Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, багато країн Європейського Союзу, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і загалом на сьогодні 29 країн. Це великий, але далеко не останній і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і спільні наміри», - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що «треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим».

«Україна не підійматиме питання Криму тільки в одному випадку - коли буде підіймати в Криму український прапор», - сказав Президент.