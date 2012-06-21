Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки цього року планують забезпечити ноутбуками понад 60 тисяч учителів. У держбюджеті-2021 передбачено додаткове фінансування — мільярд гривень на боротьбу з COVID-19 і його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Зокрема 980 мільйонів гривень — саме на придбання ноутбуків. Пандемія змінила освітній процес — уроки із класів перейшли в зум-конференції. Однак, на жаль, не всі вчителі технічно мали змогу навчати дітей у такому форматі.

«Ця ініціатива зараз одна із пріоритетних, над якою ми працюємо спільно з МОН. Продовжуємо цифровізувати освітню галузь. Електронні журнали та щоденники, онлайн-конференції, презентації на уроках — це майбутнє освіти. Наша мета — зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету і ще більше можливостей для навчання дітей», — розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.