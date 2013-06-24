Семеро учнів зі штату Техас подали в суд на керівництво школи, в якій вони навчаються, через правила дрескоду, що забороняють хлопцям носити довге волосся. Згідно з цим дрескодом хлопцям не дозволено носити зачіску, довжина якої сягає нижче коміра сорочки. У школі вважають, що такі вимоги до зовнішнього вигляду учнів відображають цінності спільноти, повідомляє CNN.

Як стверджують у позові, керівництво школи на місяць заборонило дев’ятирічному учневі виходити на обідні перерви разом з однокласниками за те, що він носив довге волосся. За словами ініціативної групи, до якої увійшли учні 7—17 років, така шкільна політика порушує Конституцію США, що забороняє дискримінацію за ознакою статі. Суд заявив, що найближчим часом цей позов буде розглянуто. Шкільна рада округу, до котрого входить школа, проти якої позиваються учні, заявила, що «поважає різні точки зору і права громадян виступати за зміни». Проте у позові, який від імені учнів подав американський союз громадянських свобод Техасу, йдеться, що «учням було завдано величезної та непоправної шкоди» і вони зазнали несправедливого ставлення суто через їхню стать. У позові описано покарання, призначені шістьом хлопчикам, чиї зачіски не відповідали вимогам дрескоду. Наприклад, один з покараних — латиноамериканець і носить довге волосся, бо таку зачіску мають його батько, дядько й дід. «Це його родинна традиція, частина його культурної спадщини», — аргументовано в позові.