28 лютого 2023 року Уряд прийняв постанову щодо внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників. Про це повідомляє Урядовий портал.

За оновленим порядком у сертифікації можуть узяти участь педагогічні працівники, які на момент реєстрації працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи та мають стаж педагогічної роботи не менше двох років.

Педагогічний працівник, який вже брав участь у сертифікації, але не отримав сертифіката, має право на повторне проходження не раніше ніж через рік.

Правом на проходження сертифікації за рахунок коштів державного бюджету педагогічний працівник може скористатися один раз на три роки.

Педагогічний працівник, який реєструється для проходження сертифікації, може подати документи електронним способом (скановані копії та/або фотокопії), а також обрати населений пункт, у якому бажає скласти незалежне тестування (з визначеного Міністерством освіти і науки України переліку).

Водночас нагадуємо, щоб заохотити педагогічних працівників, які впроваджують у практику роботи закладів загальної середньої освіти сучасні методики компетентнісного навчання та освітні технології, у наказі Міністерства освіти і науки України від 16 січня 2023 року № 35 затверджено важливі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2023 році.