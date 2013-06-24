Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 24 січня 2023 року.
Зокрема, роботодавець отримує компенсацію витрат на оплату праці (але не вище ніж два розміри мінімальної заробітної плати) за працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа ВПО на умовах трудових договорів тривалістю не більше ніж шість календарних місяців за умови збереження гарантій зайнятості протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі. Також компенсуватимуть витрати роботодавця на перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з числа безробітних ВПО, яких працевлаштовано строком не менш ніж на 12 календарних місяців.
Також встановлено, що в разі звільнення працівника до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості сума виплачених коштів повертається. Окрім випадку, коли на робоче місце працевлаштовано іншого зареєстрованого безробітного за направленням територіального центру зайнятості.