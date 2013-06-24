Проєкт Державного бюджету на 2024 рік, затверджений на минулому засіданні Кабінету Міністрів, передбачає збільшення вдвічі видатків на підтримку ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Як наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, підтримка ветеранів війни — один із ключових пріоритетів уряду в наступному році. «Видатки за цією програмою збільшуємо вдвічі — з 6,8 мільярда гривень у 2023 році до 14,3 мільярда в наступному», — повідомив очільник уряду.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що проєкт закону про Державний бюджет України на 2024 рік враховує основні орієнтири майбутньої Української доктрини Президента України.

«Підтримка ветеранів — окремий пріоритет держбюджету. Переформатовані підходи до ветеранської політики передбачають збільшення фінансування для ветеранів удвічі. Обов’язок держави — підтримати тих, хто захищає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, зокрема шляхом забезпечення житлом та підтримки ветеранського підприємництва», — наголосив він.

«Завдяки спільній та продуктивній роботі Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Мінветеранів, Міністерства фінансів нам вдалося передбачити у проєкті Державного бюджету на 2024 рік збільшення вдвічі видатків для захисників і захисниць України. Ці показники впевнено наближаються до реального рівня потреб. Сподіваюся на повну підтримку Верховної Ради проєкту Державного бюджету на 2024 рік», — зазначила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

У затвердженому проєкті головного кошторису країни закладено 2,69 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам на впровадження інституту помічника ветерана. Цей проєкт Мінветеранів у межах системи переходу від військової служби до цивільного життя розпочався в липні цього року в чотирьох пілотних регіонах, а з 2024-го масштабуватиметься на всі області України, крім територій, на яких тривають чи тривали бойові дії, або тимчасово окупованих рф. Передбачено, що послуги з підтримки ветеранів та членів їхніх сімей надаватимуть орієнтовно до 15 тисяч помічників ветерана.

У бюджеті на 2024 рік передбачено 2,5 мільярда гривень на виконання програм Мінветеранів з надання послуг із психологічної реабілітації, професійної адаптації, рекреації ветеранів, членів їхніх сімей та родин полеглих воїнів, а також розвитку адаптивних видів спорту. 247 мільйонів перебачено на реалізацію програм підтримки ветеранів Державною установою «Український ветеранський фонд», що діє при Мінветеранів. 515 мільйонів гривень передбачено на будівництво і утримання Національного військового меморіального кладовища, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

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