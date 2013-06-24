У Стамбулі відбулося підписання угод про розблокування українських портів для вивезення зерна, повідомляє Укрінформ. Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Ініціативу, яку підписали від України — міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від ООН — Генсек Антоніу Гутерріш, від Туреччини — міністр оборони Хулусі Акар., має затвердити Кабмін. Її оприлюднять у повному обсязі. Такий самий документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та росії. Угоди передбачають, що контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачено.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо росії, а також жодного супроводу російськими кораблями українських суден.