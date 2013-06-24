Україна та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) 5 грудня 2022 року оголосили про намір укласти Угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA). Спільну заяву щодо цього підписали Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко та державний Міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ, доктор Тані бін Ахмед Аль Зейуді. Про це повідомляє Урядовий портал.

Намір розпочати переговори щодо укладення CEPA підтверджує прихильність двох країн зміцненню двосторонніх економічних зв’язків і розвитку потужних торговельних та інвестиційних потоків між Україною та ОАЕ. Початок зусиль у цьому напрямку було покладено у лютому минулого року після візиту до ОАЕ Президента України Володимира Зеленського.

За результатами 2021 року загальний обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Еміратами склав $1,147 млрд, що є найбільшим показником, якого досягли країни за всю історію двосторонніх торговельно-економічних відносин. А обсяг інвестиції ОАЕ в економіку Україну минулоріч сягнув майже $243,3 млн.

У галузевому розрізі найбільшу частку співробітництва між Україною та ОАЕ займає торгівля агропромисловою продукцією (понад 50%). Тож задля продовольчої безпеки на Близькому Сході Емірати зацікавлені у якнайшвидшій економічній відбудові нашої держави.

«Укладення Угоди про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ розкриє повний потенціал нашої співпраці у сфері торгівлі та інвестицій, тим самим допомагаючи нашим бізнес-спільнотам розвиватися та використовувати нові можливості. ОАЕ здобули заслужену репутацію важливого міжнародного торгового та логістичного центру. Водночас Україна відома своєю роллю глобального гаранта продовольчої безпеки та швидкозростаючого ІТ-центру. Тож CEPA зробить наші економіки взаємодоповнюючими, і ми з нетерпінням очікуємо на спільну роботу над просуванням торгівлі, цифрової економіки, а також сприяння нашому інвестиційному співробітництву», – зазначила Юлія Свириденко, яка долучилася до заходу в Дубаї віртуально.

За словами Тані бін Ахмед Аль Зейуді, Україна стала першою європейською державою, з якою ОАЕ мають намір укласти CEPA. Тож це підкреслює важливість нашої держави для Еміратів як довгострокового торгового та інвестиційного партнера.

«Угода про всеосяжне економічне партнерство з Україною відкриває низку нових можливостей для наших експортерів, інвесторів і виробників, а також надає доступ до нових ринків в Азії, Африці та на Близькому Сході для сільськогосподарської та промислової продукції з України. Ми прагнемо домовитися про взаємовигідну Угоду, яка може не лише сприяти економічному відновленню України, але й довгостроковому розвитку та подальшим перспективам», – зазначив Тані бін Ахмед Аль Зейуді.

Окрім торгівлі агропромисловою продукцією, найбільшу частку економічного співробітництва між Україною та ОАЕ займає металургія (близько 30%). Водночас надзвичайно перспективним є співробітництво в інфраструктурних проектах, енергетиці, фармацевтичній промисловості, а також у сфері інновацій, досліджень, розробок та технологій.

Переговори між Україною та ОАЕ щодо укладення CEPA вже розпочалися. З української сторони переговорну групу очолює заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка, який був присутній під час події у Дубаї.