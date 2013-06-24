За підсумками спільних консультацій уряду України та Колегії Європейської комісії підписано Угоду щодо участі України в програмі ЄС «Єдиний ринок» із бюджетом 4,2 мільярда євро. За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, вона спрямована на забезпечення зеленого й цифрового переходів та сприятиме розвитку конкурентоспроможності українського бізнесу.

Приєднання до програми дасть змогу нам активізувати співпрацю з ЄС, що особливо актуально з огляду на євроінтеграційні процеси та набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Україна та ЄС започаткували стратегічне партнерство у галузі відновлюваних газів, що сприятиме побудові стійкої та інноваційної енергетичної системи нашої країни. Денис Шмигаль та Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписали відповідний меморандум про взаєморозуміння.

«Ми підписуємо меморандум між Україною та ЄС щодо стратегічного партнерства в галузі відновлюваних газів — біометану, водню та інших синтетичних газів, що дуже важливо для нашої енергетики та співпраці», — пояснив Прем’єр-міністр України.