Угоду про зернову ініціативу пролонговано ще на 120 днів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Вдячний Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, а також всім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження чинності документа ще на чотири місяці.

Це означає, що Україна й надалі експортуватиме через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і до сьогодні 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу, — зазначив Олександр Кубраков. — Однак головний виклик — пришвидшення інспекційних перевірок у Туреччині. Це дасть змогу світу отримати ще більше української агропродукції. Також продовжуємо роботу над долученням до зернової ініціативи портів Миколаївщини та розширенням номенклатури вантажів. Україна була і залишається міцно вбудованою у світову економіку та ринки. Можливість експортувати більше дасть змогу зняти інфляційні ризики і як наслідок — соціальне напруження в багатьох країнах».