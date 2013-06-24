Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб.Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.

Як підкреслив Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБОУ, санкції буде запроваджено «до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів».

Раніше пакети санкцій були розглянуті Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки Юлії Свириденко та подані Службою безпеки України до РНБОУ.

«Особи, причетні до розв’язування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим, повинні чітко усвідомити: покарання буде неминучим. На кожну дію, спрямовану проти України та українського народу, ми відповімо. Зокрема, й санкціями - як потужним інструментом економічного тиску.

Потенціал посилення санкцій ще далеко не вичерпаний, про що йшлося, зокрема, під часнещодавньої зустрічі з міністрами торгівлі країн G7в Німеччині. Отже, ми й надалі продовжимо синхронізовувати санкційні дії з нашими міжнародними партнерами», - зазначила голова МРГ Юлія Свириденко.

До переліку, ухваленого РНБОУ, увійшли більше 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують:

діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;

представники регіональних еліт та влади рф;

олігархи та їхнє близьке оточення;

артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;

колаборанти, які перейшли на сторону ворога;

високопосадовці державних корпорацій;

представники вищого керівного складу збройних сил рф;

представники т.зв. «урядів «ЛНР/ДНР», окупаційної «влади» АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Також ухвалено санкції проти іноземних громадян – т.зв. «міжнародних спостерігачів», що брали участь у «референдумах» на тимчасово окупованих територіях України.

Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

Довідка. Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики була створенарішенням Кабінету Міністрів від 30 серпня 2022 року. До її складу входять представники різних міністерств, Офісу Президента України, Апарату РНБОУ, СБУ, правоохоронних, розвідувальних та інших державних органів і відомств.

За досить короткий час діяльність санкційної Міжвідомчої робочої групи вийшла на системний рівень. Метою її роботи є конкретні практичні кроки, ефективність та результативність в реалізації державної санкційної політики. Учасники МРГ запевняють, що санкційний тиск на рф та їхніх поплічників надалі буде тільки посилюватись.