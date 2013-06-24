Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії». Про це повідомляє Урядовий портал.

При розробці документу були враховані основні принципи правового регулювання систем накопичення енергії в країнах ЄС. Його ухвалення забезпечить використання систем накопичення енергії, збалансує роботу енергосистеми, сприятиме синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-Е, а також підвищить стабільність електропостачання для споживачів.

Законом передбачається створення нового учасника на ринку електричної енергії - оператора установки зберігання енергії та визначаються його права та обов’язки. Визначення терміну «зберігання енергії» приводиться у відповідність до Директиви ЄС.

Також врегульовується питання ліцензування діяльності зі зберігання енергії, можливість використання системи зберігання енергії споживачами, а також виробниками електричної енергії, зокрема, виробниками електричної енергії з ВДЕ.

Згідно ухваленого Закону, оператор установки зберігання енергії має право надавати послуги з балансування та допоміжні послуги. ОСП/ОСР забороняється здійснювати діяльність зі зберігання енергії, водночас визначаються виключні умови, за яких ОСП/ОСР можуть використовувати установки зберігання енергії.

З метою стимулювання розвитку технологій зберігання енергії та залучення інвестицій запроваджуються пільгові умови з оплати тарифу на передачу та диспетчеризацію – на різницю між відібраною і виданою в мережу електричною енергією (сальдо).