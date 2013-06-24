Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану (реєстр. № 7422). Про це повідомляє Урядовий портал.

Документом передбачається підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги військовим та цивільному населенню в умовах воєнного стану, зокрема наступне:

1) медична та реабілітаційна допомога надається згідно з медичними показаннями:

медичними працівниками, фахівцями з реабілітації, які перебувають у трудових відносинах із відповідними закладами охорони здоров’я;

науково-педагогічними працівниками закладів вищої (післядипломної) освіти, які мають право надавати медичну допомогу відповідно до законодавства;

медичними працівниками (у тому числі науково-педагогічними працівниками закладів вищої (післядипломної) освіти), фахівцями з реабілітації, які направлені у відрядження до закладів охорони здоров’я, або які залучені до надання такої допомоги як волонтери;

фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах;

2) медична та реабілітаційна допомога може надаватися поза місцем провадження господарської діяльності з медичної практики;

3) до надання медичної та реабілітаційної допомоги на волонтерських засадах можуть залучатися іноземні медичні працівники, фахівці з реабілітації (крім громадян російської федерації або республіки білорусь) або особи без громадянства, які прибули в Україну для надання такої допомоги на запрошення закладу охорони здоров’я або іншого підприємства, організації чи установи, що мають на те підстави;

такі медичні працівники, фахівці з реабілітації мають відповідати вимогам до освіти та професійної кваліфікації та мати відповідно засвідчені документи;

4) удосконалюються правові засади надання медичної реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини та телереабілітації відповідно в період дії воєнного стану;

5) законопроектом розширено гарантії мінімального розміру оплати праці на фахівців з реабілітації в державних та комунальних закладах охорони здоров’я.