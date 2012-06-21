Відходи з трьох українських атомних електростанцій більше не вивозитимуть до Росії. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Цензор.НЕТ".

Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму дій із відпрацьованим ядерним паливом до 2025 року.

За словами Прем'єр-міністра, вивезення відходів Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС обходилося Енергоатому щороку приблизно у 200 мільйонів доларів. В Україні відходи зберігала тільки Запорізька АЕС у пристанційному сховищі.

"Тепер ці кошти можна буде направляти на технологічний розвиток наших атомних станцій. А головне, що Україна більше не залежатиме від країни-агресора в питаннях атомної безпеки", - зазначив Шмигаль.

Відпрацьоване ядерне паливо вивозитимуть на довготривале зберігання в централізоване сховище (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", Україна занепокоєна планами Росії розмістити ядерну зброю в тимчасово окупованому Криму, заявив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.