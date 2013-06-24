Подекуди під обстрілами в Україні вже тривають жнива. Де зберігатимуть і куди продаватимуть врожай українські аграрії. Як передає Урядовий портал, про це в ефірі телемарафону #UAразом розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

«Цього року весна була холодніша ніж зазвичай, тому збір урожаю розпочався зі зміщенням на 2-3 тижні пізніше. Тому станом на початок липня активно тривають жнива лише на Одещині. Перші поля почали також обмолочувати Миколаївська, Запорізька та Дніпропетровська області. На середину липня жнива триватимуть у всіх регіонах України», – повідомив перший заступник Міністра.

Він висловив оптимістичний прогноз щодо очікуваного врожаю та його якості, – Враховуючи всі обставини посівної, логістики та воєнного часу, очікуємо непоганий врожай – не рекордний, проте вищий від середньостатистичного за останні п’ять років – від 50 млн тонн зернових. Що стосується пшениці, то переважатиме продовольче зерно.

Також Тарас Висоцький повідомив про обнадійливу динаміку експорту. Так проти 350 тис. тонн у березні, близько 1 млн тонн у квітні, у червні експорт перевищив 2 млн 100 тис. тонн агропродукції.

«Ми продовжуємо працювати над пошуком шляхів деблокування наших портів і збільшенням об’ємів експорту. І, звісно, зараз активно завозимо разом з міжнародними партнерами необхідне устаткування для забезпечення додаткових місць для зберігання, поки ця логістика розвивається», – зазначив він.

Крім того, перший заступник Міністра розповів, як фермери зможуть зберігати свої врожаї безпосередньо в полях у тимчасових мобільних сховищах, про їх види та особливості. Метою облаштування таких тимчасових місць зберігання є розосередження збіжжя, щоб убезпечити його від фізичного потрапляння ворожих ракет.

«На кордонах з Польщею та Румунією вже діють два транзитних хаби для українського зерна, крім того свою допомогу підтвердили Великобританія, США та Канада», – підсумував Тарас Висоцький.