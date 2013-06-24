Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник взяв участь у засіданні договірних сторін Енергетичного Співтовариства щодо Платформи спільних закупівель газу, яке відбулось під головуванням віце-президента Європейської комісії Мароша Шевчовича та директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковскі. Про це повідомляє Урядовий портал.
Основним питанням порядку денного стали спільні закупівлі природного газу задля покриття потреб та мінімізації залежності від російського викопного палива.
Україна запрошена і бере активну участь у двох регіональних групах Енергетичної платформи ЄС: Південно-Східної Європи та Центрально-Східної Європи.
У своєму зверненні до учасників засідання Микола Колісник наголосив, що Україна є активним учасником цієї Платформи, адже має одні з найпотужніших у Європі газові сховища. Вони можуть забезпечувати зберігання значних резервів газу для потреб європейських країн. Крім того, потужна розгалужена газова інфраструктура України здатна забезпечувати реверсні потоки з країн-партнерів для підвищення надійності газопостачання тих держав, які цього потребують.
«Сьогоднішня зустріч стала черговим кроком до вироблення спільного плану дій для подальшого продуктивного партнерства у забезпеченні надійного газопостачання європейського регіону та позбавленні Європи від російського газового шантажу», - переконаний Микола Колісник.