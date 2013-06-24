Попри суттєві втрати, яких зазнало сільське господарство через агресію рф, Україна зберігає значний експортний потенціал в агросфері. Про це розповіла Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко в інтерв’ю телеканалу СNN, яке незабаром вийде в ефір, передає Урядовий портал.

«Загалом за 11 місяців поточного року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярдів доларів. В обсягах це на 16,7%, а в вартості – на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року», - зазначила Юлія Свириденко.

Серед продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості найбільше було експортовано, зокрема:

кукурудзи (21,9 млн тонн на суму 5,3 млрд дол.);

пшениці (9,6 млн тонн на суму 2,3 млрд дол.);

олії соняшникової (3,9 млн тонн на суму 5,0 млрд дол.);

насіння свиріпи або ріпаку (2,9 млн тонн на суму 1,4 млрд дол.);

шроту з рослинних жирів і олій (2,9 млн тонн на суму 671,2 млн дол.).

Дані показники досягнуті українськими виробниками попри втрати АПК України. Так, за даними звіту, підготовленого KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства збитки (прямі втрати) аграрного сектору сягнули $6,6 млрд. Непрямі - $34,25 млрд.

Як підкреслила Юлія Свириденко, вагоме значення у відновленні обсягів експорту мають «зернова ініціатива», що діє з липня 2022 року, та нова програма Grain from Ukraine, ініційована Президентом Володимиром Зеленським у листопаді.

Довідково

З початку роботи «зернового коридору» Україна експортувала 13 млн тонн агропродукції.

На реалізацію програми Grain from Ukraine, до участі в якій долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій, залучено понад 180 млн доларів США.

3-го грудня до Ефіопії прибуло перше судно з 25 тисячами тонн української пшениці. Ще одне - з 30 тисячами тонн пшениці на борту - вирушило до цієї країни. Завантажуються ще два судна, що доставлять загалом 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.