За 9 місяців 2021 року з України було експортовано більше ніж 10 тисяч тонн яблук до 65 країн світу, проте невдовзі кількість країн може значно розширитися. Про це повідомила днями голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час конференції «Овочі та фрукти України-2021». «Робота над відкриттям нових ринків потребує постійних та системних зусиль багатьох державних установ та бізнесу. Це один із важливих напрямів нашої роботи», — зазначила Владислава Магалецька.

За період 2020—2021 року найбільш потужний експорт українських яблук спостерігався до таких країн, як: Білорусь, Об’єднані Арабські Емірати, Австрія, Молдова, Саудівська Аравія, Швеція, Оман, Малайзія, Казахстан, Греція, Кувейт, Туреччина та Мавританія. За словами голови Держпродспоживслужби, сьогодні триває робота над відкриттям ринків В’єтнаму, КНР, Єгипту, Індії та Ізраїлю для українських виробників яблук.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба, Міністерство закордонних справ, Мінекономіки спільно працюють над відкриттям нових ринків для українського експорту, надаючи підтримку виробникам та усуваючи технічні перешкоди в торгівлі, а також забезпечуючи державні гарантії щодо дотримання вимог країн-партнерів, повідомляє пресслужба відомства.