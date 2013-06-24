Посівна кампанія в Україні завершена на 99%. За прогнозами, в Україні має бути повне забезпечення внутрішнього споживання всіма ключовими с/г культурами на рівні 65 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, у тому числі передбачається потенційний експорт в обсязі близько 30 млн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів під час пресбрифінгу в Media Center Ukraine. Він також зазначив, як змінилися структури посівів, скільки врожаю уже втрачено, та про яку суму збитків для аграрної галузі йдеться.

«На початок війни посівна кампанія ще не розпочалася, але аграрії уже активно до неї підготувалися. Так, було закуплено та в багатьох випадках доставлено основні матеріально-технічні ресурси: понад 80 % мінеральних добрив від потреби, близько 70–80 % насіння, 60 % засобів захисту рослин, близько третини палива», – вказав Тарас Висоцький. За його словами, така завчасна підготовка відіграла важливу роль для всіх теперішніх показників посівів.

Цього року, як пояснив перший заступник Міністра, відбулася певна реструктуризація змін із точки зору пріоритетності культур. На це вплинуло декілька факторів: собівартість витрат на гектар, можливість реалізації для внутрішніх потреб і те, яка врожайність продукції з гектара землі та її вартість за тонну. Останній пункт важливий з огляду на ускладнену експортну логістику: аграрії надавали перевагу тим культурам, які дають більшу вартість з однієї тонни, насамперед ідеться про олійні.

Найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника і сої.

Так, якщо в 2021 році ярої пшениці було посіяно 42 тис. га, то цьогоріч – майже 200 тис. га. По-перше, пшениця важлива для продовольчої безпеки, по-друге, вона менш вибаглива культура з точки зору інтенсивності, матеріальних ресурсів, прокоментував Тарас Висоцький.

Соя – культура, що невибаглива до мінеральних добрив. Хоча її площа посівів і залишилася на рівні попереднього року – близько 1 250 га (торік – 1300 га), але в цьогорічній структурі посівів її обсяги збільшилися, оскільки в цілому скоротилися посівні площі.

Площі посівів під соняшник скоротилися у порівнянні з минулим роком, але несуттєво і зберегли високий показник у 4 млн 700 тис. га.

Відбулося скорочення посівів кукурудзи: цього року 4 млн 600 тис. проти 5 млн 500 тис. га торік, що пов’язано насамперед з тим, що кукурудза дає велику врожайність і складніша в логістиці.

Така структура посівних площ цілком гарантує внутрішню продовольчу безпеку України, запевнив Тарас Висоцький.

За його словами, наразі ми очікуємо близько 48–50 млн тонн зернових та зернобобових: кукурудзи – 24 млн тонн, пшениці – 18– 20 млн тонн, ячменю – близько 5 млн тонн, а також інших культур.

Урожай олійних має бути на рівні як мінімум 15 млн тонн. Так, очікується виробництво близько 10 млн тонн соняшника, 2,5–2,8 млн тонн сої і близько 2,5 млн тонн озимого ріпаку.

«У нас буде до 20 млн тонн перехідних залишків із попереднього врожаю та потенційно мінімум додатково 30 млн тонн до експорту з нового. Для того щоб впоратися з такими обсягами, потрібно експортувати мінімум 4 млн тонн у місяць», – підкреслив Тарас Висоцький.