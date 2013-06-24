Своїм рішенням Уряд погодив законопроект про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом російської федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків, вчинену 08 лютого 1995 року в м. Києві та ратифіковану Верховною Радою України 06 жовтня 1995 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Мета законопроекту – денонсація міжнародної угоди з державою-агресором у зв’язку із запровадження в Україні воєнного стану та для забезпечення захисту національнихі нтересів та національної безпеки України.

Прийняття закону дозволить денонсувати Угоду та припинити застосування норм, встановлених нею.

Наслідками денонсації Угоди є:

1) недопущення поповнення бюджету країни-агресора шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів рф, що здійснюють діяльність в Україні. Після денонсації Угоди до всіх доходів резидентів рф, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування - 15%, встановлена Податковим кодексом України, замість пільгових ставок, встановлених Угодою: 5% - на дивіденди; 10% або 0% - на проценти; 10% - на роялті;

2) недопущення втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в рф резидентами України, що здійснюють діяльність у рф;

3) звільнення України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з рф з податкових питань.