Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та президент і виконавчий директор канадської компанії Cameco Тім Гітцель від імені компаній підписали угоди про використання українського урану при виробництві ядерного палива для всіх українських АЕС. Про це повідомляє Урядовий портал.

У церемонії підписання, яка відбулася у Лондоні, взяли участь Міністр енергетики України Герман Галущенко (онлайн), Верховний комісар Канади у Сполученому Королівстві Ральф Гудейл, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Згідно з домовленостями Енергоатом упродовж 2024 - 2035 років буде повністю забезпечений гексафторидом природного урану, який постачатиметься для збагачення та подальшого використання у виробництві ядерного палива. Також передбачається продаж Канаді урану, який видобувається на українському СхідГЗК.

Це вже не перший успішний досвід співпраці компаній. У 2019 та 2021 роках Cameco постачала урановий оксидний концентрат для виробництва ядерного палива для потреб українських АЕС.

«Ми вже маємо хороший досвід співпраці з канадськими партнерами і сьогодні поглиблюємо це співробітництво. Укладання таких стратегічних домовленостей – питання національної безпеки України», - наголосив Герман Галущенко.

Міністр нагадав, що Україна однією з перших у світі припинила співпрацю з росією у галузі ядерної енергетики, зокрема щодо постачання ядерного палива. Україна продовжує наполягати на введенні санкцій щодо російської атомної промисловості. рф, вчиняючи акти ядерного тероризму, порушила всі принципи ядерної та радіаційної безпеки і наражає увесь світ на ядерну катастрофу.

«Ми живемо в умовах щоденних атак на енергетичний сектор з 10 жовтня минулого року. Але завдяки стабільній роботі атомної генерації ми пережили цю зиму, вже другий місяць не маємо дефіциту генеруючих потужностей. Атомна галузь має стратегічне значення для України, і ми готові розвивати і підтримувати нашу співпрацю з Канадою у цій сфері», - підкреслив Герман Галущенко.