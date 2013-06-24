Європейський Союз опублікував щорічний звітпро імплементацію Угоди про асоціацію в Україні. У звіті йдеться про прогрес у низці сфер. Документ охоплює період з 1 грудня 2020 року до початку військової агресії росії проти України 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільшого прогресу Україна досягла у сферах цифрової трансформації та енергетики.

Зокрема, в напрямі цифрової трансформації Україна ухвалила закон про регулятора телекомунікацій, що стало важливим кроком у наближенні законодавства до відповідного у ЄС. Також Україна стала однією з перших країн, чий цифровий COVID-19 сертифікат був визнаний ЄС. У звіті йдеться про те, що цифрова трансформація України сприяє більш ефективному та прозорому урядуванню й боротьбі з корупцією.

Міністерство цифрової трансформації України вдячне ЄС за високу оцінку діяльності в напрямі цифрових трансформацій.

Будемо й надалі, попри повномасштабну війну, запускати нові цифрові послуги та перетворювати Україну на найзручнішу державу в світі.